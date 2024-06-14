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Тайсон Фьюри намеревается избить Усика (видео)

Тайсон Фьюри намеревается избить Усика (видео)

Тайсон Фьюри заявляет, что снова вернулся к тренировкам. Об этом бывший чемпион мира по версии WBC сообщил своим поклонникам в соцсети.

Британский боксер признался, что ему не привычно готовиться к поединку после проигрыша. В то же время Фьюри пообещал обязательно избить Александра Усика в реванше, назначенном на конец года.

«Послушайте! Я завоевал в боксе все – титулы, рекорды и многое другое. Но мне никогда не приходилось возвращаться после поражения.

21 декабря в Эр-Рияде, в самом сердце королевства, король вернет себе трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я иду за тобой. Готовься к встрече с Цыганским королем.

Путь к искуплению принадлежит мне. Я знаю, что должен делать, поскольку я видел свои недостатки и верю, что исправлюсь», – заявил Фьюри.

 

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Публикация от Tyson Fury (@tysonfury)

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Тайсон Фьюри намеревается избить Усика (видео)
Спорт

Тайсон Фьюри намеревается избить Усика (видео)

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