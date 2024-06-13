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Состоится велопробег Париж-Баку в поддержку CОР29

Состоится велопробег Париж-Баку в поддержку CОР29

Группа велосипедистов отправится из Франции в столицу Азербайджана – Баку, чтобы представить 10 предложений в связи с климатом на конференцию CОР29.

Стартовав из Парижа, где было подписано историческое климатическое соглашение (COP21), велосипедисты преодолеют дистанцию 6500 километров и завершат заезд в Баку, где состоится 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Об этом сообщает «Азертадж». По мере движения группы велосипедистов к ним присоединятся новые участники из городов Франции, Нидерландов, Германии, Болгарии, Турции и других стран, расположенных вдоль маршрута велотура.

Цель велопробега – повысить осведомленность о важности езды на велосипеде для сокращения выбросов парниковых газов, а также представить 10 конкретных предложений на СОР29 по развитию этого вида спорта в странах-участницах.

В целях детализации этих предложений в ключевых городах на протяжении всего маршрута будут проведены встречи с экспертами, представителями ассоциаций и муниципалитетов. Партнер проекта – CycloTransEurope оказал поддержку велопробегу, пригласив велосипедистов, являющихся членами Федерации велосипедного туризма Франции.

Мероприятие, посвященное старту велотура, состоится 15 июня в Париже.

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