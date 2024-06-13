Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на €200 млн из-за беженцев

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Суд Европейского союза (ЕС) оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки», — отмечается в заявлении.

В судебной инстанции также обвинили Будапешт в подрыве солидарности между странами сообщества и игнорировании европейских правовых стандартов. По их мнению, Венгрия нарушает единство Евросоюза, так как не позволяет беженцам оставаться на территории страны до окончательного выяснения их правового статуса.