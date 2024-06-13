МВД сделало предупреждение в связи с «Последним звонком»

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Сотрудники полиции примут все необходимые меры для безопасного проведения мероприятия «Последний звонок» в нашей республике .

Как сообщили в пресс-службе МВД, в районах расположения образовательных учреждений, где проводятся мероприятия, планируется увеличить число нарядов полиции, усилить контроль за безопасностью участников, общественным порядком.

В МВД призывают строго соблюдать правила социального поведения, отмечается, что будут приняты меры в отношении лиц, не соблюдающих требования остановки и парковки автомобилей.