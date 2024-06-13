США дали «зелёный свет» Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

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Недавно в Ереван прибыл высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс О’Брайен. В ходе визита он заявил, что «политические развития в Армении отражают демократические устремления народа».

«Мы рады видеть шаги правительства Республики Армения, частично предпринятые с нашей помощью, направленные на укрепление верховенства закона, активизацию борьбы с коррупцией и предоставление людям возможности свободно выражать свои мнения», — отметил О’Брайен.

Этот визит совпал с массовыми протестами оппозиции. Сразу после отъезда О’Брайена произошли столкновения у здания парламента.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Армении, 101 гражданин обратился за медицинской помощью после вчерашней акции протеста у парламента. Из них 85 человек уже выписаны из больниц, а 16 остаются под наблюдением врачей.

Протестующие сообщают о случаях применения полицией «несоразмерных и непропорциональных» мер. Известно, что одному из пострадавших оторвало кисть руки осколком гранаты, и он был срочно прооперирован.

Действия армянской полиции пока не подверглись критике со стороны правозащитных организаций. Молчит и Госдепартамент США, который обычно активно осуждает подавление протестов в других странах.

Возникает вопрос: получил ли Ереван «добро» от США на жесткое подавление протестов? Судя по всему, Вашингтон готов закрыть глаза на происходящее в Ереване ради достижения своей стратегической цели — отрыва Армении от России.

Это в очередной раз демонстрирует, как вопросы прав человека превратились для США и подконтрольных им НПО в инструмент политического давления на другие страны.