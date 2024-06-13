Армения отозвала посла в Беларуси |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана |
Пашинян поставил ультиматум Лукашенко из-за Азербайджана: Извинись |
США дали «зелёный свет» Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента |
Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 98 человек (обновлено, фото, видео 18+) |
Тренин: У России нет сил выковырять Турцию из Южного Кавказа |
Депутат Госдумы: России не нужны такие неадекватные партнёры, как Пашинян |
Пашинян сбежал из парламента и скрылся в неизвестном направлении (обновлено, видео) |
Фидан обсудил с Путиным и Лавровым положение дел на Южном Кавказе |
Главное Странности

США дали «зелёный свет» Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

США дали "зелёный свет" Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

Недавно в Ереван прибыл высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс О’Брайен. В ходе визита он заявил, что «политические развития в Армении отражают демократические устремления народа».

«Мы рады видеть шаги правительства Республики Армения, частично предпринятые с нашей помощью, направленные на укрепление верховенства закона, активизацию борьбы с коррупцией и предоставление людям возможности свободно выражать свои мнения», — отметил О’Брайен.

Этот визит совпал с массовыми протестами оппозиции. Сразу после отъезда О’Брайена произошли столкновения у здания парламента.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Армении, 101 гражданин обратился за медицинской помощью после вчерашней акции протеста у парламента. Из них 85 человек уже выписаны из больниц, а 16 остаются под наблюдением врачей.

Протестующие сообщают о случаях применения полицией «несоразмерных и непропорциональных» мер. Известно, что одному из пострадавших оторвало кисть руки осколком гранаты, и он был срочно прооперирован.

Действия армянской полиции пока не подверглись критике со стороны правозащитных организаций. Молчит и Госдепартамент США, который обычно активно осуждает подавление протестов в других странах.

Возникает вопрос: получил ли Ереван «добро» от США на жесткое подавление протестов? Судя по всему, Вашингтон готов закрыть глаза на происходящее в Ереване ради достижения своей стратегической цели — отрыва Армении от России.

Это в очередной раз демонстрирует, как вопросы прав человека превратились для США и подконтрольных им НПО в инструмент политического давления на другие страны.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян недоволен передачей сепаратистами оружия на миллиарды Азербайджану
Странности

Пашинян недоволен передачей сепаратистами оружия на миллиарды Азербайджану

2024/06/13, 11:53
Пашинян поставил ультиматум Лукашенко из-за Азербайджана: Извинись
Странности

Пашинян поставил ультиматум Лукашенко из-за Азербайджана: Извинись

2024/06/13, 11:21
США дали "зелёный свет" Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента
Странности

США дали «зелёный свет» Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

2024/06/13, 10:04
Пашинян сбежал из парламента и скрылся в неизвестном направлении (обновлено, видео)
Странности

Пашинян сбежал из парламента и скрылся в неизвестном направлении (обновлено, видео)

2024/06/12, 21:04
Предложение Србазана о встрече вызвало у Пашиняна истерику (видео)
Странности

Предложение Србазана о встрече вызвало у Пашиняна истерику (видео)

2024/06/12, 20:54
Мария Захарова пригрозила Вашингтону
Странности

Мария Захарова пригрозила Вашингтону

2024/06/12, 19:06
Пашинян раскричался в парламенте (видео)
Странности

Пашинян раскричался в парламенте (видео)

2024/06/12, 18:19
Пашинян отказался менять конституцию Армении
Странности

Пашинян отказался менять конституцию Армении

2024/06/12, 15:26
Зоозащитники обезобразили портрет короля Великобритании (видео)
Странности

Зоозащитники обезобразили портрет короля Великобритании (видео)

2024/06/12, 00:51