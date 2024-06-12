Пашинян сбежал из парламента и скрылся в неизвестном направлении (обновлено, видео)

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21:04 Кортеж Пашиняна уехал в неизвестном направлении.



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20:05 Заседание армянского парламента прервалось из-за потасовки между оппозиционными и провластными депутатами, которая началась после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян назвал некоторых генералов «трусами и дезертирами».



«Многие из тех генералов, о которых вы [оппозиция] говорите, пили тосты за родину. Как только началось наступление, звонили мне о просьбе вывезти их. Они трусы и дезертиры», – сказал Пашинян, после чего началась перепалка, переросшая в небольшую потасовку.

Согласно информации NEWS.am, премьер-министр Никол Пашинян спешно покинул здание парламента Армении. При этом он беседовал по телефону.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как Пашинян, а затем и глава МИД Мирзоян поспешно выходят из здания парламента Армении после правительственного часа, садятся в машины и уезжают.