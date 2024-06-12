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Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна

Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении призвала сторонников движения «Тавуш во имя Родины», которое началось 4 апреля, соблюдать законность и не посягать на правопорядок.

«Учитывая миссию Службы национальной безопасности по защите конституционного строя от любых посягательств, мы подтверждаем, что любое противоправное поведение будет нейтрализовано с использованием всех предусмотренных законом инструментов», – заявили в ведомстве.

Как писал ранее Minval, армянские паблики, контролируемые Министерством иностранных дел страны, сообщили о планах лидера протестов архиепископа Баграта Србазана атаковать здание парламента вооружённой толпой в момент, когда там будет находиться Никол Пашинян.

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