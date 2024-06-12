Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна

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Служба национальной безопасности Армении призвала сторонников движения «Тавуш во имя Родины», которое началось 4 апреля, соблюдать законность и не посягать на правопорядок.

«Учитывая миссию Службы национальной безопасности по защите конституционного строя от любых посягательств, мы подтверждаем, что любое противоправное поведение будет нейтрализовано с использованием всех предусмотренных законом инструментов», – заявили в ведомстве.

Как писал ранее Minval, армянские паблики, контролируемые Министерством иностранных дел страны, сообщили о планах лидера протестов архиепископа Баграта Србазана атаковать здание парламента вооружённой толпой в момент, когда там будет находиться Никол Пашинян.