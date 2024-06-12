Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)

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Сотрудники безопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с утра провели тщательный осмотр зала заседания парламента, заглянув под каждое кресло. Как передает Minval со ссылкой на ереванские СМИ, обычно такие проверки проводят сотрудники безопасности парламента, однако сегодня охрана премьер-министра проявила беспрецедентную внимательность.

Повышенные меры безопасности связаны с заявлениями протестного движения, объявившего сегодняшний день решающим. Накануне армянские паблики, контролируемые Министерством иностранных дел страны, сообщили о планах лидера протестов Баграта Србазана атаковать здание парламента вооружённой толпой в момент, когда там будет находиться Никол Пашинян.

Ожидается, что правительственные службы будут внимательно следить за ситуацией и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности парламента и его членов.