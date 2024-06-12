Путин экстренно созвал генералов |
Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна |
В Азербайджане предлагают повысить штрафы для водителей и снизить для должностных лиц |
Баку осудил применение силы против протестующих во Франции |
Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео) |
Турецкий космонавт коснулся своих азербайджанских корней (видео) |
Грузия готовится к восстановлению дипотношений с Россией |
Кулеба поблагодарил Байрамова за гумподдержку Азербайджана (фото) |
Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео) |
Главное Мир

Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)

Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)

Сотрудники безопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с утра провели тщательный осмотр зала заседания парламента, заглянув под каждое кресло. Как передает Minval со ссылкой на ереванские СМИ, обычно такие проверки проводят сотрудники безопасности парламента, однако сегодня охрана премьер-министра проявила беспрецедентную внимательность.

Повышенные меры безопасности связаны с заявлениями протестного движения, объявившего сегодняшний день решающим. Накануне армянские паблики, контролируемые Министерством иностранных дел страны, сообщили о планах лидера протестов Баграта Србазана атаковать здание парламента вооружённой толпой в момент, когда там будет находиться Никол Пашинян.

Ожидается, что правительственные службы будут внимательно следить за ситуацией и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности парламента и его членов.

Теги:
Из этой рубрики
Байден обнял своего сына, признанного виновным в незаконном хранении оружия
Мир

Байден обнял своего сына, признанного виновным в незаконном хранении оружия

2024/06/12, 13:05
От Макрона стали отворачиваться его союзники
Мир

От Макрона стали отворачиваться его союзники

2024/06/12, 13:04
Путин экстренно созвал генералов
Мир

Путин экстренно созвал генералов

2024/06/12, 12:36
Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна
Мир

Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна

2024/06/12, 12:33
«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю
Мир

«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю

2024/06/12, 11:50
В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги
Мир

В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги

2024/06/12, 11:21
Ошибки, которые привели к войне
Мир

Ошибки, которые привели к войне

2024/06/12, 10:55
Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)
Мир

Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)

2024/06/12, 10:37
ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней
Мир

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней

2024/06/12, 09:59