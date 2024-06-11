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Азербайджан и Иран проведут совместные военные учения

Азербайджан и Иран проведут совместные военные учения

Согласно плану подготовки на 2024 год, 12 июня пройдут тактические учения с подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Нахчыванской Автономной Республике. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На основе соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Ираном, тактические учения будут проводиться и на территории соседнего государства одновременно с привлечением соответствующих сил и средств армии Исламской Республики Иран.

На учениях, которые пройдут в обеих странах, будут скоординировано решать различные задачи по защите стратегических объектов и линий связи от возможных диверсионных действий.

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