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Баку и Вена подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества (фото)

Баку и Вена подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества (фото)

11 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с генеральным секретарем федерального министра обороны Австрии Арнольдом Каммелем. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть представителей дружественной и партнерской страны в Азербайджане. Министр обороны проинформировал о работах по разминированию, проводимых на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

На встрече отмечалась важность укрепления взаимоотношений и расширения сотрудничества в сфере безопасности. Было высоко оценено участие военнослужащих азербайджанской армии в различных курсах, семинарах и тренингах, организованных Австрией в рамках программы Восточного партнерства Европейского Союза.

Министр обороны пригласил австрийского гостя на 5-ю азербайджанскую международную оборонную выставку «ADEX», которая пройдет в Баку в сентябре нынешнего года.

Выразив признательность за теплый прием, господин А.Каммель отметил необходимость развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Австрией.

На встрече было обсуждено текущее состояние связей между Азербайджаном и Австрией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, была подчеркнута важность штабных переговоров и взаимных визитов в развитии совместного военного сотрудничества.

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