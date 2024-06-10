В Евлахе на свадьбе конфликт гостей закончился убийством

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10 июня около 18:30 в полицию поступила информация об убийстве Абышова Эльмира Габил оглу (2000 г.р.) в одном из домов торжеств в районе города Евлах.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, подозреваемый в совершении преступления Абдуллаев Таир Джейхун оглу (2004 г.р.) был задержан сотрудниками полиции, передает Report.

По предварительной информации, между гостями свадьбы, жителем Евлахского района Абышовым Эльмиром Габил оглу (2000 г.р.) и Абдуллаевым Таиром Джейхуном оглу (2004 г.р.) возник спор на почве личных отношений, в ходе которого Э.Абышов был тяжело ранен режуще-колющим предметом. Он скончался по дороге в больницу от полученных травм.

По данному факту в Евлахской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), проводится расследование.