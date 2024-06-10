В Азербайджане выявлены врачи, помогавшие уклоняться от военной службы

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Генеральная прокуратура и Государственная служба Азербайджана по мобилизации распространили совместную информацию.

В совместной информации говорится, что выявлено несоблюдение требований законодательства врачами больниц и военно-врачебных комиссий, осуществляющих медицинское освидетельствование призывников, создание условий для их уклонения от военной службы.

Несмотря на годность к службе 26 человек были признаны непригодными к военной службе, а 12 человек уклонились от военной службы по различным поддельным документам после прохождения медицинского освидетельствования.

В целях устранения выявленных в результате расследования нарушений, причин и условий, их вызвавших, а также предотвращения возникновения негативных ситуаций в будущем, в отношении около 90 врачей и медицинских работников 28 медицинских учреждений были направлены представления в качестве меры прокурорского воздействия в Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).