На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера

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На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера Фидиаса Панайоту, снимающего ролики с различными правками и юмористические видео. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

Всего Кипр избрал шесть депутатов: три из них были переизбраны в европейский парламент, а еще три попадут туда впервые. Согласно экзит-поллам, блогер занял третье место по количеству голосов.

Сам Панайоту отметил, что не может поверить в свою победу и что результаты выборов его потрясли. «То, что происходит, шокирует, я не верю», — признался он. На вопрос о том, к какой политической группе он присоединится, он ответил, что постарается создать собственную группу из других независимых кандидатов.