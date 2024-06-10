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В Иране завели старую шарманку: Тегеран против изменений границ в регионе

В Иране завели старую шарманку: Тегеран против изменений границ в регионе

Иранская сторона выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений, но не приемлет изменения региональных границ. Об этом в интервью CNN Turk заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани, отвечая на вопрос о Зангезурском коридоре в контексте армяно-азербайджанского урегулирования.

«Иранская сторона поддерживает все инициативы, которые помогут развитию региона, в частности – армяно-азербайджанскую нормализацию. Однако Тегеран против любых проектов и инициатив, которые изменят демографию региона и границы в регионе», – подчеркнул Кани.

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