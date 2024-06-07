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Употребление пива приносит пользу

Употребление пива приносит пользу

Некоторым людям пиво может помочь улучшить аппетит. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

По его словам, исследования показывают, что нефильтрованный ячмень может оказывать благоприятное воздействие на состав кишечной микрофлоры. При этом стоит помнить, что малое количество напитка не опасно для печени, но увеличенное потребление алкоголя в любом виде грозит нарушением её функций и развитием жировой дистрофии.

«При этом, минусов может быть больше. Алкоголь, содержащийся в пиве, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита», — отметил гастроэнтеролог в беседе с РИАМО.

Помимо этого, злоупотреблением пивом чревато усилением пищеварительных проблем, таких как вздутие, изжога, рвота и диарея, заключил эксперт.

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