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Алиев: За 28 лет оккупации в Шуше ничего не было построено

Алиев: За 28 лет оккупации в Шуше ничего не было построено

В прошлом месяце президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров находился с государственным визитом в Азербайджане и мы вместе с ним посетили Физули и Агдам. Через месяц он вновь будет у нас в гостях и тоже увидит Шушу. Я знаю, что вы вчера были в Шуше. Как вы отметили, увиденное произвело на вас прекрасное впечатление. Шуша действительно красивый город, и сейчас он возрождается. За 28 лет оккупации в Шуше ничего не было построено. Все те старые здания, которые вы там увидели, построены еще в советское время, а новые здания – это то, что создано за последние три года.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к председателю Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеку Шакиеву на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество. Вы знаете, что создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд. Кстати, должен также отметить, что аналогичные инвестиционные фонды у нас есть с Узбекистаном и Казахстаном. Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это – проявления братства.

Реформы, проводимые сегодня в Кыргызстане, дают результаты как в политической, так и в экономической сферах. Мы это видим. Когда я находился в Кыргызстане, мы с уважаемым президентом посетили несколько школ. После этого учителя и ученики этих школ были приглашены в Азербайджан. То есть между молодежью обязательно должны быть контакты. Я отмечал, что, к примеру, школа имени Улугбека, Центр творчества имени Курмангазы, а теперь будут кыргызская и венгерская школы – все это ориентиры для молодежи, и это единство проявляется в конкретных делах», – отметил Алиев.

«Конечно, политические связи, взаимная поддержка, взаимная поддержка в международных организациях чрезвычайно важны, но в то же время важны и другие проекты. Уверен, что в следующем месяце все главы государств вместе откроют в Шуше новую страницу нашего единства», – добавил он.

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