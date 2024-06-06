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Главное Общество

В Баку ожидается 37 градусов

В Баку ожидается 37 градусов

Обнародован прогноз погоды на 7 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, но днем в горных и предгорных районах ожидается переменный дождь. Возможен кратковременный ливень, грозы, град, ночью и утром временами слабый туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.

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