В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах

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В ответ на поставки Нидерландами самолетов Украине и разрешение использовать их для ударов по территории России возможен ответный удар по стратегическому объекту в одной из европейских стран. Об этом заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков․ Его слова приводит телеканал «Царьград».

Безруков отметил, что в Нидерландах расположено производство компании ASML, где собирают уникальное, не имеющее аналогов в мире литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности.

«Это место, за которое можно всех держать. И крыша там очень слабая»», — заявил Безруков, назвав производство «законной целью» из-за использования чипов в военной технике.