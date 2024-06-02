Россия обходит западные санкции через Армению. В Германии рассказали о схеме реэкспорта золота и алмазов |
В Грузии вступил в силу закон об иноагентах |
В Турции заговорили об иранском следе в атаке радикалов на офис SOCAR в Стамбуле (видео) |
Зеленский заявил о признании Палестины (видео) |
Эйдман: Ближайшие годы Трамп может провести не в овальном кабинете, а в квадратной камере |
Футболисты «Карабаха» завоевали Кубок Азербайджана |
При крупном пожаре на НПЗ в Коми погибли люди (обновлено, фото) |
Коротченко: Армяне в Баку жили как у Христа за пазухой |
Квота на добычу нефти в Азербайджане останется прежней |
Главное Спорт

Игрок «Карабаха» попробует себя на тренерском поприще

Игрок "Карабаха" попробует себя на тренерском поприще

Игрок сборной Азербайджана и агдамского «Карабаха» Максим Медведев, завершивший сегодня карьеру профессионального футболиста, намерен продолжить деятельность в качестве тренера.

Об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после финала Кубка Азербайджана, в котором агдамский клуб одолел «Зиря» со счетом 1:2.

Специалист также высказался о возможности продолжения работы М.Медведева в клубе.

«У нас был короткий разговор. В ближайшие дни проведем еще переговоры. Мне нелегко, что такой игрок покидает команду. Он внес вклад не только в дело клуба, но и в целом в азербайджанский футбол», – приводит «Репорт» слова Гурбана Гурбанова.

Теги:
Из этой рубрики
Моуринью стал тренером "Фенербахче" (фото, видео)
Спорт

Моуринью стал тренером «Фенербахче» (фото, видео)

2024/06/03, 00:31
Игрок "Карабаха" попробует себя на тренерском поприще
Спорт

Игрок «Карабаха» попробует себя на тренерском поприще

2024/06/02, 23:32
Футболисты "Карабаха" завоевали Кубок Азербайджана
Спорт

Футболисты «Карабаха» завоевали Кубок Азербайджана

2024/06/02, 22:04
Наши волейболистки проиграли сборной Австрии
Спорт

Наши волейболистки проиграли сборной Австрии

2024/06/02, 21:27
Трамп назвал Хабиба своим "любимчиком" и пообещал ему остановить войну в Палестине (видео)
Спорт

Трамп назвал Хабиба своим «любимчиком» и пообещал ему остановить войну в Палестине (видео)

2024/06/02, 18:43
Мурадлы стал победителем шахматного турнира в ОАЭ
Спорт

Мурадлы стал победителем шахматного турнира в ОАЭ

2024/06/02, 17:24
Победа «Реала» дала преимущество агдамскому «Карабаху»
Спорт

Победа «Реала» дала преимущество агдамскому «Карабаху»

2024/06/02, 15:45
Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес выступит на Олимпиаде
Спорт

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес выступит на Олимпиаде

2024/06/02, 13:38
Фарид Гаибов претендует на пост главы Международной федерации гимнастики
Спорт

Фарид Гаибов претендует на пост главы Международной федерации гимнастики

2024/06/02, 12:57