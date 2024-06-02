Игрок «Карабаха» попробует себя на тренерском поприще

334 Просмотров

Игрок сборной Азербайджана и агдамского «Карабаха» Максим Медведев, завершивший сегодня карьеру профессионального футболиста, намерен продолжить деятельность в качестве тренера.

Об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после финала Кубка Азербайджана, в котором агдамский клуб одолел «Зиря» со счетом 1:2.

Специалист также высказался о возможности продолжения работы М.Медведева в клубе.

«У нас был короткий разговор. В ближайшие дни проведем еще переговоры. Мне нелегко, что такой игрок покидает команду. Он внес вклад не только в дело клуба, но и в целом в азербайджанский футбол», – приводит «Репорт» слова Гурбана Гурбанова.