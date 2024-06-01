Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности

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Турция может рассмотреть вариант вывода своих войск из Сирии после того, как безопасность границ будет полностью обеспечена, и при наличии подобной необходимости, заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.

Он напомнил, что именно Турция «спасла Сирию от боевиков ИГИЛ», и указал, что Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности, подготовке новой конституции, проведении выборов.

Относительно вопроса о вероятной наземной операции ВС Турции в Ираке и Сирии против РКК министр отметил, что особой «подготовки к этому не ведется».

«Наши Вооруженные силы всегда готовы и проводят эти операции, когда нужно. Раньше у нас было три бригады коммандос. Сейчас у нас более 20 таких бригад. Почти все они находятся в зонах боевых действий и остаются там, где территория уже зачищена от террористических элементов», – сказал Яшар Гюлер.