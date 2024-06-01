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Военные атташе иностранных государств посетили N-скую воинскую часть

Военные атташе иностранных государств посетили N-скую воинскую часть

Министерство обороны Азербайджана организовало ознакомительный визит аккредитованных в стране военных атташе иностранных государств в N-скую воинскую часть, сообщили в оборонном ведомстве.

Визит организован в соответствии с ежегодным планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Затем 26 представителям аппаратов военных атташе 22 стран рассказали о создании воинской части.

Делегация ознакомилась с новым видом военной формы, предоставленной личному составу, ежедневным продовольственным снабжением, бытовыми условиями и некоторой боевой техникой, находящейся на вооружении воинской части.

Военные атташе выразили благодарность руководству Минобороны за организацию визита на высоком уровне.

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