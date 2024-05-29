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Украина получил уникальное оружие от Швеции

Украина получил уникальное оружие от Швеции

Швеция объявила о 16-м и самом большом пакете военной помощи Украине размером в 1,16 млрд евро, пишет Би-би-си.

В него вошел самолёт радиолокационного обнаружения ASC 890. Многочисленные международные военные информационные источники пишут, что будет передано два таких самолёта.

Кроме того, Швеция передаст авиационные ракеты среднего радиуса AMRAAM. В сообщении Минобороны говорится, что они адаптированы для использования в наземных зенитно-ракетных комплексах.

Такие ракеты также используют истребители F-16, которые Украина рассчитывает получить от европейских стран до конца года.

В пресс-релизе шведского Министерства обороны также говорится, что Стокгольм отдаст Киеву все имеющиеся у него бронетранспортеры PBV 302.

Министерство обороны Швеции признает, что, передавая Украине летающие радары, оно снижает обороноспособность страны, и компенсировать нехватку такого самолета оно намерено закупкой дополнительных самолетов S106 GlobalEye, которые производит Saab на базе самолета Bombardier Global 6000.

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