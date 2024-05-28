Франция увеличит поставки вооружений Армении: что известно

452 Просмотров

Сенат Франции опубликовал доклад об укреплении военно-технического сотрудничества с Арменией. В нем рассказано о темпах текущих поставок и переговоров по новым видам вооружений, сообщают ереванские СМИ.

ВС РА уже получили 24 бронетранспортера Bastion производства французской компании Arquus. В настоящее время компания производит еще 26 машин, которые будут поставлены в Армению этим летом.

Также Ереван и Париж подписали контракт на покупку трех радаров GM200 от компании «Thales», ведутся переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов «MISTRAL 3»

Докладчики рекомендуют как можно скорее изучить возможности поставок 155-миллиметровых самоходных артиллерийской установок CAESAR производство увеличено с учетом роста мощностей по их производству 2 до 6 в месяц.