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Гасанов: Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции

Гасанов: Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции

Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции на освобожденных от оккупации территориях и вносит достойный вклад в осуществление восстановительно-строительных работ.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова личному составу азербайджанской армии по случаю 28 мая – Дня государственной независимости.

«Сердечно поздравляю Вас со 106-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики, считающейся одной из самых славных страниц в истории нашей государственности, с Днем государственной независимости 28 мая, желаю каждому из вас крепкого здоровья, успехов в нелегком, но в то же время славном служении”, – отметил министр.

Гасанов подчеркнул, что успехи в повышении обороноспособности республики, а также проводимые в армии широкомасштабные реформы, укрепление социальной инфраструктуры, улучшение условий службы военнослужащих, успешные крупномасштабные контртеррористические операции против диверсантов противника еще больше укрепили решимость личного состава к победе, благодаря чему 2020 год вписан в историю азербайджанской армии как год победы.

«В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне и успешных боевых действий под командованием победоносного Верховного главнокомандующего наши исторические земли, находившиеся под вражеской оккупацией, были освобождены. Благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного главнокомандующего, мощи нашей армии была полностью обеспечена территориальная целостность, суверенитет Азербайджана», – говорится в поздравлении.

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