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Макрон готов к дебатам с Марин Ле Пен

Макрон готов к дебатам с Марин Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности провести дебаты с главой парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен перед выборами в Европарламент. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.

«Сейчас я готов провести дебаты с Марин Ле Пен. Если мы считаем, что это выборы, на которых решается отчасти судьба Франции, а я считаю, что это так, то нам необходимо провести дебаты», – сказал президент корреспонденту издания во время полета из Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане), которую он посещал с целью добиться прекращения беспорядков и примирить сторонников и противников независимости архипелага от Франции.

Глава государства добавил, что «после выборов [в Европарламент] эти дебаты перестанут быть интересны», поскольку он уже «является президентом страны». Таким образом он подтвердил, что фактически участвует в продвижении кандидатов от основанной им партии «Ренессанс», которая за две недели до голосования вдвое уступает партии Ле Пен в опросах общественного мнения.

«Я готова участвовать в дебатах против Макрона, если он поставит на кон вопрос о своей отставке или роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) в случае провала списка «Ренессанса», – отреагировала на это Марин Ле Пен в X. «Если президент Республики, который является главой государства, а не лидером парламентского большинства, выходит на предвыборную арену, он должен взять на себя обязательства и быть готовым принять последствия», – добавила она.

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