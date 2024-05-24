Азербайджанскими футболистами будет руководить Ариф Асадов |
Генштаб ВС Ирана исключает обстрел вертолета Раиси |
Экс-премьер Словакии: Европа не станет помогать Армении |
Президент Израиля выразил благодарность Асифу Байрамову (фото) |
Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против Грузии |
Тело Раиси предали земле (обновлено, фото, видео) |
Баку и Тбилиси обсудили развитие военных связей (фото) |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл первенство мира |
Вашингтон выделит Киеву военную помощь на $300 млн |
Главное Мнения

Агиль Рустамзаде предрек пик боев на Харьковском направлении

Агиль Рустамзаде предрек пик боев на Харьковском направлении

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в соцсети «Фейсбук» высказался о ходе боев в Харьковской области Украины.

«Обстановка на Харьковском операционном направлении развивается по сценарию, который я прогнозировал. Есть рост накала боев из-за переброски российской армией оперативных резервов», – отметил он

«Благодаря чему продвинулась к центру города Волчанск. Вместе с этим наблюдаем скачок огневого воздействия украинской армии.

Судя по OSİNT аналитикам, только в понедельник российская армия потеряла более 67 единиц бронетехники. Такой высокий уровень потерь для российской армии делает проблематичной масштабное наступление в Сумской области», – считает аналитик.

«В последующие 5-7 суток накал боев достигнет пика», – отметил Агиль Рустамзаде.

Теги:
Из этой рубрики
Агиль Рустамзаде предрек пик боев на Харьковском направлении
Мнения

Агиль Рустамзаде предрек пик боев на Харьковском направлении

2024/05/24, 01:00
Маск дал прогноз о войнах будущего
Мнения

Маск дал прогноз о войнах будущего

2024/05/24, 00:51
Турецкий эксперт: Активная роль Азербайджана в ОТГ жизненно важна для регионального единства
Мнения

Турецкий эксперт: Активная роль Азербайджана в ОТГ жизненно важна для регионального единства

2024/05/23, 12:30
Мамедъяров: Многим женщинам это не понравится, но они намного слабее мужчин
Мнения

Мамедъяров: Многим женщинам это не понравится, но они намного слабее мужчин

2024/05/22, 20:09
Американский сенатор: Если не остановим МУС, власти США станут следующими
Мнения

Американский сенатор: Если не остановим МУС, власти США станут следующими

2024/05/22, 14:47
Гибель Раиси: несчастный случай или убийство? (видео)
Мнения

Гибель Раиси: несчастный случай или убийство? (видео)

2024/05/22, 00:41
Российские летчики гадают о причинах падения вертолета Раиси
Мнения

Российские летчики гадают о причинах падения вертолета Раиси

2024/05/20, 02:54
Эль Мюрид считает фантастической версию покушения на Раиси
Мнения

Эль Мюрид считает фантастической версию покушения на Раиси

2024/05/20, 01:07
Российский эксперт считает абсолютной закономерностью попытку убийства Фицо
Мнения

Российский эксперт считает абсолютной закономерностью попытку убийства Фицо

2024/05/20, 01:00