Агиль Рустамзаде предрек пик боев на Харьковском направлении

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Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в соцсети «Фейсбук» высказался о ходе боев в Харьковской области Украины.

«Обстановка на Харьковском операционном направлении развивается по сценарию, который я прогнозировал. Есть рост накала боев из-за переброски российской армией оперативных резервов», – отметил он

«Благодаря чему продвинулась к центру города Волчанск. Вместе с этим наблюдаем скачок огневого воздействия украинской армии.

Судя по OSİNT аналитикам, только в понедельник российская армия потеряла более 67 единиц бронетехники. Такой высокий уровень потерь для российской армии делает проблематичной масштабное наступление в Сумской области», – считает аналитик.

«В последующие 5-7 суток накал боев достигнет пика», – отметил Агиль Рустамзаде.