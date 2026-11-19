Вьетнамские СМИ широко освещают визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ханой, начавшийся 19 ноября, отмечая перспективы стратегического партнерства двух стран и новые возможности для сотрудничества. Об этом сообщает АзерТАдж.

В публикациях ведущих газет, порталов и интернет-изданий подчеркивается значение контактов на высшем уровне для укрепления двусторонних связей.

Издание Vietnam+ в статье «Углубление и повышение эффективности стратегического партнерства между Вьетнамом и Азербайджаном» отмечает, что визит Алиева открывает новые возможности для развития сотрудничества в энергетике, торговле и других сферах. Авторы напоминают об истории дружбы двух народов, связывая ее с визитами Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году. По их словам, Азербайджан неизменно поддерживал Вьетнам, а вьетнамская сторона высоко ценит дружеские отношения и сотрудничество с Баку.

Сайт BACNINHTV в статье «Сохранение и укрепление традиций дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном» пишет, что многолетнее сотрудничество двух стран строится на политическом доверии, равноправии и взаимном уважении.

Газета Nhân Dân («Народ») обращает внимание на то, что в прошлом году Азербайджан и Вьетнам вывели отношения на уровень стратегического партнерства. Это стало важным этапом, открывшим дополнительные возможности для сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте и логистике.

Портал Vietnam.vn, в свою очередь, отмечает, что отношения двух стран прошли путь от сотрудничества в нефтяной сфере до совместных перспектив в области возобновляемой энергетики и инвестиционных проектов. Издание связывает нынешний визит Алиева с возможностью определить новые направления взаимодействия и придать двусторонним отношениям дополнительный импульс.

Аналогичные материалы опубликовали и другие вьетнамские СМИ.