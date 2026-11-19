Переговоры по Украине с участием Киева, Москвы, США и европейских стран могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи «Коалиции желающих» в Берлине.

По его словам, Россия также готова участвовать в переговорах в таком формате. Мерц подчеркнул, что мирное урегулирование должно учитывать территориальную целостность Украины и предусматривать надежные гарантии безопасности.

«Мы готовы говорить с Путиным на эти темы», — заявил канцлер.

При этом он отметил, что переговоры могут быть успешными только при участии Украины и Европы.

«Переговоры могут быть успешными только при совместном участии Украины и Европы. Ялтинский формат не принесет мира», — подчеркнул Мерц.

Он также обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом прекратить войну.

«Сегодня мы говорим президенту Путину: закончите войну в Украине и давайте вместе искать дипломатические решения», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц заверил, что европейские страны продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

«Мы вносим свой вклад, чтобы Украина могла эффективно защищаться столько, сколько потребуется. Мы оказываем эту поддержку, чтобы сделать мирные переговоры возможными и вести их с позиции силы», — отметил канцлер.

Глава немецкого правительства также приветствовал предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные €45 млрд на 2027 год.

При этом Мерц подчеркнул, что сначала необходимо добиться мира в Украине и лишь затем переходить к договоренностям о трансатлантической безопасности.