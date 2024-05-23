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Главное Спорт

Близкие Шумахера отсудили у немецкого издательства €200 тысяч

Близкие Шумахера отсудили у немецкого издательства €200 тысяч

Семья Михаэля Шумахера отсудила у немецкого издательства Funke Mediengruppe €200 тыс. в качестве компенсации за публикацию в журнале Die Aktuelle сгенерированного искусственным интеллектом «интервью» с семикратным чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщает F1 Chronicle.

В прошлом году Die Aktuelle вышел с фотографией улыбающегося гонщика на обложке и заголовком «Михаэль Шумахер, первое интервью». В подзаголовке указывалось: «Это звучало обманчиво правдоподобно». Только открыв статью, читатель узнавал, что «цитаты» были созданы искусственным интеллектом.

В семье Шумахера сразу заявили, что планируют подать иск к изданию.

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