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Рахмон посетил Аллею шехидов (фото)

Рахмон посетил Аллею шехидов (фото)

22 мая находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил Шехидляр хиябаны. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Эмомали Рахмон почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.

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