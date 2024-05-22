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Симонян рассказал о ходе переговоров с Баку

Симонян рассказал о ходе переговоров с Баку

Переговоры между Арменией и Азербайджаном относительно взаимного признания территориальной целостности продолжаются. Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером.

По его словам, есть несколько заявлений, подписанных и азербайджанской стороной, с упоминанием Алма-Атинской декларации. Диалог о взаимном признании территориальной целостности в рамках переговоров по мирному договору продолжается.

«Это – одна из обсуждаемых тем на данном этапе. Но у нас нет договоренности, и обсуждения продолжаются», – цитирует его слова ереванский «Спутник».

Что касается открытия коммуникаций в регионе, то Армения придерживается ранее заявленных принципов и ведет переговоры с Азербайджаном, исходя из озвученной позиции.

«Ереван готов продолжать эти переговоры на всех уровнях, не только в рамках мирного договора. Мы придаем важность идее открытия всех коммуникаций, которая отражена и в заявлении от 9 ноября 2020 года. Армения продолжает работу в этом направлении», – заявил спикер парламента Армении.

Он выразил надежду, что эта работа увенчается успехом.

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