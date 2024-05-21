Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных |
Эрдоган ждет от Еревана приверженности к долгосрочному миру с Баку |
Эрдоган призвал поменять конституцию Турции для предотвращения госпереворотов |
В США заявили о «решающем» периоде в войне в Украине |
Объявлена новая дата похорон Раиси |
Эрдоган выразил Алиеву удовлетворение мирным процессом между Баку и Ереваном |
Дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира |
Турция поддержала требование МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта |
На первом этапе более 3 тысяч человек смогут переселиться в Миндживан |
Главное Мир

Госдеп ответил на обвинения Ирана: Сами виноваты, что использовали 45-летний вертолет (видео)

Госдеп ответил на обвинения Ирана: Сами виноваты, что использовали 45-летний вертолет (видео)

Власти Ирана сами виноваты в крушении вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

По его словам, Тегеран использовал 45-летний вертолет американского производства в плохих метеоусловиях. По мнению Миллера, власти ответственны за гибель политика.

Он также обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

Ранее бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в гибели президента Ирана Ибрагима Раиси.

Теги:
Из этой рубрики
Госдеп ответил на обвинения Ирана: Сами виноваты, что использовали 45-летний вертолет (видео)
Мир

Госдеп ответил на обвинения Ирана: Сами виноваты, что использовали 45-летний вертолет (видео)

2024/05/21, 09:53
СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе
Мир

СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

2024/05/21, 09:46
В Турции сообщили, что вертолет Раиси не подавал сигнал бедствия, хотя был оснащен оборудованием
Мир

В Турции сообщили, что вертолет Раиси не подавал сигнал бедствия, хотя был оснащен оборудованием

2024/05/21, 09:32
В России подумывают над запретом никабов
Мир

В России подумывают над запретом никабов

2024/05/21, 09:27
Париж дополнительно направит военных в Новую Каледонию, две страны эвакуируют своих граждан
Мир

Париж дополнительно направит военных в Новую Каледонию, две страны эвакуируют своих граждан

2024/05/21, 09:10
Эрдоган резко раскритиковал "Евровидение"
Мир

Эрдоган резко раскритиковал «Евровидение»

2024/05/21, 09:00
Боррель в курсе о запросе на арест лидеров Израиля и ХАМАС
Мир

Боррель в курсе о запросе на арест лидеров Израиля и ХАМАС

2024/05/21, 00:44
Иран убеждает мир в отсутствии иностранцев при поисках вертолета Раиси
Мир

Иран убеждает мир в отсутствии иностранцев при поисках вертолета Раиси

2024/05/21, 00:42
Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных
Мир

Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных

2024/05/21, 00:31