Госдеп ответил на обвинения Ирана: Сами виноваты, что использовали 45-летний вертолет (видео)

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Власти Ирана сами виноваты в крушении вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

По его словам, Тегеран использовал 45-летний вертолет американского производства в плохих метеоусловиях. По мнению Миллера, власти ответственны за гибель политика.

Он также обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

Ранее бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в гибели президента Ирана Ибрагима Раиси.