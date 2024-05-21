Госдеп ответил на обвинения Ирана: Сами виноваты, что использовали 45-летний вертолет (видео)

Власти Ирана сами виноваты в крушении вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.
По его словам, Тегеран использовал 45-летний вертолет американского производства в плохих метеоусловиях. По мнению Миллера, власти ответственны за гибель политика.
Он также обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».
Ранее бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в гибели президента Ирана Ибрагима Раиси.