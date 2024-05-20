В Иране назвали виновников гибели Раиси

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Бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в гибели президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Одним из главных виновников вчерашней катастрофы стали Соединенные Штаты Америки, которые, несмотря на постановление Международного Суда, наложили эмбарго на продажу самолетов и авиационных частей в Иран, а это не позволяет народу Ирана иметь хорошую авиационную базу. Этот вопрос обязательно будет занесен в черный список американских преступлений против иранской нации», – сказал Джавад Зариф в телеинтервью.