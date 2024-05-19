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Житель Евлаха зарезал жену, после чего нанес себе ранения

Житель Евлаха зарезал жену, после чего нанес себе ранения

В Евлахе произошло убийство.

Согласно информации МВД, сегодня в правоохранительные органы поступила информации об убийстве колюще-режущим предметом Ляман Йолчу гызы Шукюровой (1984 г.р.).

В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан супруг женщины Шукюров Вели Мятляб оглу (1964 г.р.).

Согласно информации, после убийства Шукюров нанес себе ранения колюще-режущим предметом, в связи с чем был госпитализирован.

По предварительной информации, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

По факту ведется расследование.

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