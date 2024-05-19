Азербайджан и Россия обсудили перспективы развития экономических связей (фото)

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В столице Республики Татарстан городе Казань в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» состоялся круглый стол на тему «Россия – Азербайджан: Промышленное и инвестиционное сотрудничество как основа экономического развития».

Согласно информации Министерства экономики Азербайджана, выступивший на круглом столе заместитель министра Сахиб Алекперов заявил, что азербайджано-российские экономические связи развиваются по восходящей, указал на перспективы усиливающегося сотрудничества между нашими странами. Было отмечено, что на фоне укрепления экономических связей с Россией расширяются и партнерские отношения деловых кругов. Реализация имеющегося потенциала экономического сотрудничества может еще больше увеличить объем товарооборота.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Джавид Гурбанов коснулся значения международного транспортного коридора «Север – Юг» и рассказал о работе, проделанной азербайджанской стороной в рамках его реализации. Было отмечено, что после запуска на полную мощность международный транспортный коридор обеспечит выход европейских стран, России, Центральной Азии и Южного Кавказа к Персидскому заливу и в Индию, а также интенсификацию торговых связей прикаспийских стран с черноморскими портами.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул роль области в увеличении объемов грузоперевозок между Россией и Азербайджаном, высоко оценил потенциал расширения партнерства наших стран в сфере транспорта и международных перевозок.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов рассказал об интенсификации связей между предпринимателями двух стран, а заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров проинформировал об экспортных и инвестиционных возможностях Азербайджана.

На мероприятии также выступили и провели презентации об укреплении двусторонних связей торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, генеральный директор Технополиса «Химград» Айрат Гизатуллин и представители компаний, представляющих такие секторы экономики России, как транспорт и логистика, электронная торговля и финансы.

В рамках KazanForum заместитель министра экономики Сахиб Алекперов провел двусторонние встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. На встречах были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и регионами России, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.