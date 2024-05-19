Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике

59 Просмотров

У нас очень большие планы в энергетической сфере. Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам – Азербайджану и Ирану.

По его словам, освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории.

Глава государства подчеркнул, что создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону.