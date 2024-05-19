Ильхам Алиев считает неприемлемым постороннее вмешательство в дела региона |
Алиев приветствует поддержку Ирана по мирному соглашению Баку-Ереван |
Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике |
Президент Алиев указал на глубокие корни дружбы Азербайджана с Ираном |
Алиев: Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в регионе |
Раиси – Алиеву: Кому-то могут не понравиться наши встречи |
Посол Мусави: Открылась новая страница в отношениях Азербайджана и Ирана (фото) |
Украинцы потопили российский военный корабль |
Ильхам Алиев и Раиси на церемонии сдачи и открытия гидроузлов на Аразе (фото, видео) |
Главное Экономика

Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике

Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике

У нас очень большие планы в энергетической сфере. Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам – Азербайджану и Ирану.

По его словам, освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории.

Глава государства подчеркнул, что создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике
Экономика

Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике

2024/05/19, 14:15
Алиев назвал открытие и ввод в эксплуатацию гидроузлов на Аразе историческим событием
Экономика

Алиев назвал открытие и ввод в эксплуатацию гидроузлов на Аразе историческим событием

2024/05/19, 13:47
Из-за непогоды в Джалилабаде пострадал урожай клубники
Экономика

Из-за непогоды в Джалилабаде пострадал урожай клубники

2024/05/19, 10:21
Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность
Экономика

Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность

2024/05/18, 19:33
Али Багери: БРИКС рассматривает программы по снижению зависимости от доллара
Экономика

Али Багери: БРИКС рассматривает программы по снижению зависимости от доллара

2024/05/18, 17:57
Ликвидность банковского сектора Азербайджана в зоне комфорта
Экономика

Ликвидность банковского сектора Азербайджана в зоне комфорта

2024/05/18, 17:05
Ильхам Алиев открыл гидроэлектростанции «Зангилан» и «Шайыфлы»
Экономика

Ильхам Алиев открыл гидроэлектростанции «Зангилан» и «Шайыфлы»

2024/05/18, 15:41
В Исмаиллинском районе заложен фундамент нового крупного предприятия
Экономика

В Исмаиллинском районе заложен фундамент нового крупного предприятия

2024/05/18, 14:42
Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси примут участие в открытии плотины
Экономика

Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси примут участие в открытии плотины

2024/05/18, 14:00