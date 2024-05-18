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Главное Мир

Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей

Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей

Специальный уголовный суд в Пезиноке на западе Словакии постановил, что 71-летний пенсионер Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет содержаться под стражей, сообщило ТАССС со ссылкой на словацкое телевидение.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора. Сторона обвинения опасалась, что в противном случае Цинтула бежит из страны или продолжит преступную деятельность.

Цинтула, которому ранее было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера по политическим мотивам, на заседании суда 18 мая признал свою вину. С 15 мая он находился в предварительном заключении.

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