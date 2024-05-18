Али Багери: БРИКС рассматривает программы по снижению зависимости от доллара

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Страны БРИКС полны решимости снизить зависимость от доллара во взаимной торговле, сообщает ИРНА со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Соответствующее заявление прозвучало на полях форума «Россия – Исламский мир: Kazanforum-2024» в Татарстане.

Дипломат заявил, что для активизации процесса дедолларизации необходимо создание различной инфраструктуры среди стран-членов БРИКС.

Багери отметил, что рассматриваются различные программы стран-членов БРИКС по снижению зависимости от доллара, а механизм их реализации обсуждается между экспертами и специалистами этих стран.