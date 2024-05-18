Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ |
Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации |
Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений |
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Главное Общество

На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы

На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы

На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы, сообщает телеграм-канал Minval — LIVE со ссылкой на МВД Азербайджана.

За последнюю неделю сотрудники полиции вывезли с территории города Ханкенди 43 автомата, три пистолета, 8 ружей, 15 гранат, одну бомбу (C4), 19 запалов, 209 магазинов для патронов, 6 480 патронов различного калибра, 15 штык-ножей, один дрон видеонаблюдения и другие боеприпасы.

В Шуше и на территории Физулинского и Ходжалинского районов были обнаружены и изъяты 13 автоматов, два гранатомета, один пулемет и 60 патронов различного калибра.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанская спортсменка Ламия Велиева в третий раз стала чемпионкой мира
Общество

Азербайджанская спортсменка Ламия Велиева в третий раз стала чемпионкой мира

2024/05/18, 15:20
На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы
Общество

На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы

2024/05/18, 15:12
Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Миндживан Зангиланского района
Общество

Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Миндживан Зангиланского района

2024/05/18, 14:50
Состоится открытие новой мечети в Зангилане
Общество

Состоится открытие новой мечети в Зангилане

2024/05/18, 14:44
Коллегия адвокатов Азербайджана применила дисциплинарные меры
Общество

Коллегия адвокатов Азербайджана применила дисциплинарные меры

2024/05/18, 14:30
Азербайджанские саперы отчитались о разминировании освобожденных территорий
Общество

Азербайджанские саперы отчитались о разминировании освобожденных территорий

2024/05/18, 12:55
Наши в Японии или Как переплетаются корни рода (фото)
Общество

Наши в Японии или Как переплетаются корни рода (фото)

2024/05/18, 12:30
Малейка Аббасзаде: Модель экзамена может измениться
Общество

Малейка Аббасзаде: Модель экзамена может измениться

2024/05/18, 11:35
В районах Азербайджана пройдут ливни, ожидаются паводки
Общество

В районах Азербайджана пройдут ливни, ожидаются паводки

2024/05/18, 11:20