На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы

47 Просмотров

На освобожденных территориях продолжают находить оружие и боеприпасы, сообщает телеграм-канал Minval — LIVE со ссылкой на МВД Азербайджана.

За последнюю неделю сотрудники полиции вывезли с территории города Ханкенди 43 автомата, три пистолета, 8 ружей, 15 гранат, одну бомбу (C4), 19 запалов, 209 магазинов для патронов, 6 480 патронов различного калибра, 15 штык-ножей, один дрон видеонаблюдения и другие боеприпасы.

В Шуше и на территории Физулинского и Ходжалинского районов были обнаружены и изъяты 13 автоматов, два гранатомета, один пулемет и 60 патронов различного калибра.