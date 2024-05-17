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ЕС приветствует продолжение процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией

ЕС приветствует продолжение процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз приветствует продолжение процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, основанного на Алматинском соглашении 1991 года, а более конкретно, протоколе, подписанном в ходе 9-го заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана в среду, 15 мая, что привело к соглашению по нескольким участкам границы.

ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие решительные шаги для урегулирования других нерешенных двусторонних вопросов и остается приверженным поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа», – говорится в заявлении.

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