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Запад готовит скоординированное давление на Зеленского: французские СМИ раскрыли детали плана

Запад готовит скоординированное давление на Зеленского: французские СМИ раскрыли детали плана

Europe1 со ссылкой на правительственные источники, сообщает, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Западные армии, похоже, опомнились. Украине придется договариваться об окончании войны, рискуя получить худший сценарий, при котором русские откроют еще один фронт. По данным Europe1, западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца», – сообщает радиостанция.

Europe1 – ведущая радиостанция Франции, чей лидер Макрон до недавнего времени грозился отправить войска в Украину.

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