Маск ищет добровольца для эксперимента с мозговым имплантом

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Нейротехнологическая компания Neuralink начала принимать заявки на участие в качестве второго пациента в клиническом испытании по вживлению мозгового импланта, который позволяет управлять компьютером и телефоном при помощи мысли.

«Neuralink принимает заявки на участие в клиническом испытании в качестве второго пациента, – написал Илон Маск на свой странице в X. – Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли».

Ранее Маск сообщил об успешном вживлении 28 января импланта Neuralink в мозг человека. Первый доброволец, 29-летний Нолан Арбо, рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.