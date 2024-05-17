Своими неуместными обвинениями в адрес Баку Париж укрепляет международный авторитет Азербайджана

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С какими же броскими названиями в преломлении к событиям в Новой Каледонии выходят новости на страницах популярных западных информационных агентств. К примеру, «Париж обвинил Баку во вмешательстве в Новой Каледонии» и аналогично. Весьма симптоматичная оценка, предоставляемая этими материалами (причем практически идентичным текстом) происходящему в регионе в таком ключе, что-де «на фоне масштабных беспорядков во французском заморском владении Новая Каледония министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве», заявив о заключении «частью сепаратистов соглашения с Баку».

Вот так вот. Никакой даже минимальной попытки раскрыть реальную картину (подоплеку) первоначальных мирных протестов. Абсолютный игнор со стороны «свободолюбивых» западных журналистов принятия французским парламентом закона, предоставляющего при выборах в местное законодательное собрание право голоса жителям Франции, проживающих в Новой Каледонии в течение 10 лет. А ведь именно данный пункт вызвал справедливое недовольство многих канаков – коренного населения Новой Каледонии, прекрасно осознающих далеко идущие замыслы официального Парижа.

Однако нужна ли инициаторам антиазербайджанской истерии историческая правда? Ответ лежит на поверхности. Точно так же, как на протяжении всего периода оккупации исторических азербайджанских земель Франция пыталась реабилитировать агрессивные устремления армянских политиков, эта страна и сегодня в преломлении к Новой Каледонии игнорирует международное право. Хотя, в отличие от исторического факта принадлежности оккупированных армянской стороной земель Азербайджану, Новая Каледония никогда не являлась неотъемлемой частью Франции. Но до этой ли правды Парижу и иже с ним?

Мало того, распространяющие информацию об обострении обстановки в Новой Каледонии, со ссылкой на французские СМИ, с упоением сообщают о «раздражении» французскими властями «бичеванием Азербайджана при помощи» основанной в 2023 г. «Бакинской инициативной группы» (БИГ) французского колониализма и «оказания поддержки сторонникам независимости Новой Каледонии». С параллельной фиксацией размахивания азербайджанскими флагами демонстрантами, ряд из которых с удовольствием облачился в майки с логотипом «Бакинской инициативной группы» (БИГ).

В данном контексте заявления МИД Азербайджана назвал уместным для министра внутренних дел Франции «сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов, которая привела к таким протестам». А ведь провал подразумевает не только поражение французских спецслужб, опозорившихся в Азербайджане, но и глобально исторические поражения Парижа, включая площадку так лелеемого ими колониализма. Вот в контексте продвижения Францией неоколониалистской политики Баку никоим образом не может оставаться в стороне, защищая историческую справедливость, к тому же, в рамках норм международного права.

Да и может ли быть по-другому, ежели не далее, как вчера в рамках организованной видеоконференции «Солидарность с канакским народом», в которой приняли участие представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, представители Новой Каледонии предоставили подробную информацию о зверствах, совершенных в последние дни французской полицией и жандармерией в столице Нумеа и прилегающих территориях? В свете чего участники встречи призвали международную общественность не закрывать глаза на несправедливую колониальную политику Франции и потребовать от международных организаций недопущения «грубых нарушений норм и принципов международного права со стороны Франции». Совместное заявление осудило принудительное применение правительством Франции незаконных изменений в пользу расширения электората в Новой Каледонии в целях оставления канакского народа «в меньшинстве на собственной земле». Которому подписавшие документ выразили полную поддержку «в его справедливой борьбе за независимость».

Так, о каких демократических традициях или защите прав человека могут вести разговор французские власти? Тем более что миром не забыто, как менее 100 лет назад (в 1931 г.) канаки выставлялись в зоопарке в Булонском лесу в качестве «живых экспонатов», которых французы забрасывали бананами, будто животных, и камнями.

Так что Азербайджан, по сути озвучиваемой президентом страны Ильхамом Алиевым повестки дня, не может не быть на стороне угнетаемых в XXI веке государствами, считающими себя цитаделями демократии. И не случайно в ноябре 2023 г. все ведущие СМИ мира привели ряд цитат из обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление и развитие женщин». В частности, «Немецкая волна» обратила внимание читателей на высказывания главы государства о проведении Францией милитаристской политики путем вооружения Армении; поощрении этой страной реваншистских сил в Армении в целях подготовки основы «для провоцирования новых войн в нашем регионе». Также НВ привела сказанное президентом о нарушении Парижем стабильности «не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, где он поддерживает сепаратистские течения и сепаратистов».

Буквально же два дня назад в своем приветствии участников проходящего в Лиссабоне Форума глобального диалога на тему «Трансформативный диалог: создание альянсов во имя мира в стремительно меняющемся мире» Ильхам Алиев актуализировал осознание каждой личностью в сегодняшние дни «своей ответственности за своевременное предотвращение глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество».

А у официального Баку, как то признают значимые мировые лидеры, слова никогда не расходятся с делом. Потому, повторимся, с учетом постоянного соблюдения международного права Азербайджаном, призывающим к поддержке этих норм, и другими государствами, Баку не будет игнорировать несправедливость в мире, осуществляемую, прежде всего, с целью сохранить колониализм.

Теймур Атаев