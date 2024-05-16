Манасерян: Армения не блещет в плане конкурентоспособности

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Российский рынок, о котором мечтают США и Европа, сегодня открыт для Армении, поэтому непонятно, почему наша страна должна отказаться от него.

Об этом заявил руководитель исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян, комментируя политические заявления о выходе Армении из ЕАЭС.

«Мы не решим никаких проблем, выйдя из ЕАЭС, и те же европейцы и американцы не против, чтобы Армения сотрудничала и поддерживала экономические связи с ЕАЭС и даже Ираном», – констатирует Манасерян.

«В ЕАЭС много проблем, нельзя сказать, что все замечательно, и мы находимся на «седьмом небе». Мы получили довольно серьезную возможность для развития, и цифры свидетельствуют именно об этом, но у нас могут появиться новые возможности, если мы решим возникающие проблемы», – говорит Манасерян.

«Говоря откровенно, экономика Армении уступила свои прежние позиции и в сфере информационных технологий. И Беларусь опередила нас, и Россия. И Казахстан уже давно вырвался вперед. Армения сегодня, мягко говоря, не блещет в плане конкурентоспособности. Сегодня мы не конкурентоспособны ни в одной отрасли. Уровень конкурентоспособности сегодня ниже нуля — в минусе. Мы должны мобилизовать наши человеческие, финансовые и производственные ресурсы по всем направлениям. То есть, мы должны начать с нуля, потому что, если мы понятия не имеем об этих ресурсах, значит, мы даже не знаем страну, в которой живем. В этом смысле у нас сейчас вакуум и неопределенность, что является серьезнейшей угрозой для экономической безопасности», – подчеркивает Манасерян, которого цитирует «Спутник».

«Я даже не представляю, что еще может быть хуже этого. Если мы хотим быть в рядах европейских стран, то должны понимать, что Европа не будет ждать с распростертыми объятиями страну, у которой много проблем, которые она пытается решить за счет ЕС. В Европе не ждут никого со своими проблемами — ни Грузию, ни других», – заключает Манасерян.