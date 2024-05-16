Сотрудники МККК вновь посетили арестованных в Баку карабахских сепаратистов

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В мае текущего года сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

«Были проведены встречи один на один с задержанными лицами и созданы условия для их связи с семьями. Согласно своему мандату, МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами, условия их содержания и создает возможность для восстановления или продолжения связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений предоставляются исключительно удерживающей стороне», – говорится в сообщении.