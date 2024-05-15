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Фицо находится в опасном для жизни состоянии (обновлено, видео)

Фицо находится в опасном для жизни состоянии (обновлено, видео)

18:17 Официальный аккаунт Роберта Фицо в Facebook сообщил, что премьер Словакии находится в опасном для жизни состоянии. «Все решится в ближайшие несколько часов».

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18:08 Вертолет с премьером Словакии прибыл в больницу. Фицо был в сознании по прибытии в медучреждение, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, передает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.

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18:07 В премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина, сообщает телеканал JoJ. Это уроженец словацкого города Левице. Перед покушением он крикнул премьер-министру «Робо, иди сюда» и открыл огонь.

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17:56 Жизнь Фицо вне опасности после покушения, сообщает издание Dennikn со ссылкой на свои источники. 

По их данным, премьера еще везут в больницу.

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17:04 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен во время стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства. Об этом сообщают местные СМИ.

Состояние Фицо после покушения очень тяжелое, пишет местное издание Pravda. sk. Политика ранили в живот и грудь.

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Фицо находится в опасном для жизни состоянии (обновлено, видео)
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Фицо находится в опасном для жизни состоянии (обновлено, видео)

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