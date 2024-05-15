Предприниматели из Германии заинтересовались новым сортом базилика из Азербайджана

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Научно-исследовательский институт овощеводства Азербайджана спустя 5 лет испытаний представил новый сорт базилика. Он темнее и ароматнее других видов, а также устойчив к вредителям.

На данном этапе сотрудники НИИ проверяют эффективность выращивания базилика в открытом грунте с учётом местного климата и оценивают его урожайность. В это время их коллеги изучают качество листьев в сушёном виде и выясняют, как лучше их хранить и консервировать.

«Процесс высушивания базилика происходит при оптимальной температуре 60-70 градусов, чтобы сохранить его аромат и полезные свойства. Мы следим за содержанием витаминов, антиоксидантов и других составляющих», – пояснила заведующая лабораторией переработки, хранения и качества НИИ овощеводства Азербайджана Севда Адыгезалова.

Институт уже принимает заказы на семена селекционного сорта. Так, закупить их для посадки уже готовы предприниматели в Германии.