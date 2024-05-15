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США втрое наращивают выпуск своей крупнейшей бомбы

США втрое наращивают выпуск своей крупнейшей бомбы

Армейский завод по изготовлению боеприпасов, расположенный на юго-востоке штата Оклахома, расширяется, чтобы по меньшей мере втрое увеличить ежемесячное производство самой большой неядерной бомбы США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об управляемых высокоточных авиабомбах GBU-57, известных под названием Massive Ordnance Penetrator. Они предназначены для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов. Агентство указывает, что этот вид снарядов часто упоминается в дебатах о потенциальной атаке на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

Ожидается, что увеличение мощностей завода будет достигнуто к осени.

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