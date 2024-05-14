Азербайджан получил предложение провести Всемирные военные игры (фото)

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Координатор Международного совета военного спорта (CISM) по странам Черноморского бассейна, Балканским странам и странам Южного Кавказа Невзат Варол посетил Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК).

Согласно информации НОК, в ходе встречи обсуждался вопрос проведения в Азербайджане Всемирных военных игр в 2031 году в Азербайджане.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде рассказал гостю о сотрудничестве НОК и CISM, отметив, что отношения между двумя организациями находятся на высоком уровне.

Выразив удовлетворение визитом в Баку, Невзат Варол добавил, что развитие спорта в Азербайджане получило международное признание. Напомнив, что страна успешно принимала I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль Баку-2019 и другие престижные международные спортивные мероприятия, координатор CISM выступил с предложением провести Всемирные военные игры в 2031 году в Азербайджане.

«Международный совет военного спорта – вторая по величине мультиспортивная организация после Международного олимпийского комитета. Всемирные военные игры проводятся за год до летней Олимпиады. К настоящему времени мы уже семь раз проводили эти соревнования. В последний раз они были успешно организованы в 2019 году в Китае, а следующие должны были пройти в прошлом году в ЮАР, однако они перенесены на 2027 год. Мы предлагаем организовать Всемирные военные игры в 2031 году в Азербайджане, который успешно провел многие престижные спортивные мероприятия. Уверен, в стране есть необходимая материальная и техническая база, современная инфраструктура, человеческие ресурсы и опыт проведения соревнований такого уровня», – заявил Невзат Варол.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде приветствовал это предложение и отметил, что оно будет обсуждено с руководством Национального олимпийского комитета.

Во встрече также приняли участие генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев и руководитель спортивного отдела НОК Гасанага Рзаев.