В двух селах Губадлинского района начались строительные работы (фото)

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Началась восстановление сел Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района.

Как сообщили Азертадж в Специальном представительстве президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, в рамках реализации генерального плана обоих сел завершены земляные работы, вырыты котлованы для фундаментов домов и ведутся бетонные работы.

Село Махрузлу Губадлинского района расположено в 19 километрах от районного центра. Общая проектируемая площадь села – 197 га. На первом этапе на площади 40,27 га планируется построить 190 домов и расселить 836 человек. В селе планируется построить здание школы, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, медицинский пункт, церемониальный зал, чайную.

Село Зиланлы расположено в 20 километрах от районного центра, общая площадь села составляет 180,04 га. На первом этапе на площади 43,5 га планируется построить 193 дома и расселить 926 человек. В селе предусмотрено строительство здания школы, детского сада, центра семейного здоровья, административного здания, клубно-общинного и спортивного центров.

Дома, которые будут построены в обоих селах, будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. К концу текущего года в селах планируется завершить строительные работы первой очереди и осуществить первое переселение жителей.